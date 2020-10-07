Накажи автохама: бреющий полет на Honda Pilot в Туле
Видео архивное, но его стоит посмотреть.
Предлагаем вашему вниманию еще одно видео, присланное нашим читателем Константином в рубрику «Накажи автохама». Ролик архивный — был снят видеорегистратором 19 июня этого года, но его точно стоит посмотреть.
«Видео опасного вождения водителя автомобиля Honda Pilot, которое могло привести к серьезному ДТП. К тому же на видео слышны спецсигналы, хотя авто явно гражданское. Можно заметить дрожь изображения от басов машины-нарушителя (у меня куда более скромная акустика). Номер хорошо читается», — пояснил автор видео.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
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