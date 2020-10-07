Накажи автохама: бреющий полет на Honda Pilot в Туле

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео, присланное нашим читателем Константином в рубрику «Накажи автохама». Ролик архивный — был снят видеорегистратором 19 июня этого года, но его точно стоит посмотреть.

«Видео опасного вождения водителя автомобиля Honda Pilot, которое могло привести к серьезному ДТП. К тому же на видео слышны спецсигналы, хотя авто явно гражданское. Можно заметить дрожь изображения от басов машины-нарушителя (у меня куда более скромная акустика). Номер хорошо читается», — пояснил автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).