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Накажи автохама: бреющий полет на Honda Pilot в Туле

Накажи автохама: бреющий полет на Honda Pilot в Туле

Видео архивное, но его стоит посмотреть.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео, присланное нашим читателем Константином в рубрику «Накажи автохама». Ролик архивный — был снят видеорегистратором 19 июня этого года, но его точно стоит посмотреть.
 
«Видео опасного вождения водителя автомобиля Honda Pilot, которое могло привести к серьезному ДТП. К тому же на видео слышны спецсигналы, хотя авто явно гражданское. Можно заметить дрожь изображения от басов машины-нарушителя (у меня куда более скромная акустика). Номер хорошо читается», — пояснил автор видео.
 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 

 

 

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

 

 

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Автор: Сергей Стариков
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