Составлен фоторобот подозреваемого в причастности к исчезновению школьницы из Богородицка

Если вы видели этого мужчину — срочно звоните в полицию!

Сотрудники полиции составили фоторобот мужчины, которого подозревают в причастности к исчезновению 15-летней Марии Дементьевой из Богородицка. Напомним, девочка пропала 5 октября и по факту ее безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее УМВД России по Тульской области опубликовало ориентировку на мужчину, который, возможно, причастен к пропаже девочки.

Отметим, что этот же мужчина попал в объективы камер в другом месте — на детской площадке, расположенной недалеко от моста.

Полицейские просят граждан, которым может быть знаком мужчина с видео, сообщить в полицию по следующим номерам: 32−22−49 (Тула), 8 (48761) 2−36−90 (Богородицк), а также по телефонам 02 или 112.

Любая информация может содействовать в розыске Марии Дементьевой.