В семье экс-игрока «Арсенала» случилась беда и он просит о помощи

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Болельщики, которые поддерживают красно-желтую команду не один десяток лет, наверняка помнят голкипера Дмитрия Зарина. Он защищал ворота туляков в сезонах 1993 и 1994 годов, провел в первенствах России 56 матчей, был участником памятных матчей Кубка России с московскими клубами «Локомотив» и «Спартак». Также вратарь играл за брянское «Динамо» и новомосковский «Дон».

Внуку Дмитрия Зарина Грише, которому 16 июля исполнился годик, врачи поставили страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА). Поврежденный в ДНК ген не выделяет «белок движения», которым питаются нейроны спинного мозга, в результате слабеют двигательные, дыхательные, глотательные мышцы организма, при этом сохраняется интеллектуальное и эмоциональное здоровье.

В настоящее время есть два дорогостоящих препарата, позволяющих бороться с СМА. Один из них — «Золгенсма». Лекарство направлено, чтобы полностью устранить генетическую причину СМА: заменить дефектный или отсутствующий ген и тем самым остановить прогрессирование заболевания. Пациенту требуется одна инъекция препарата на всю жизнь. На сегодняшний день «Золгенсма» — самый дорогой препарат в мире. Стоимость инъекции — более двух миллионов долларов. Делать инъекцию рекомендуется детям в возрасте до двух лет.

Тульский футбольный клуб обращается к болельщикам , ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь семье экс-вратаря «Арсенала» собрать необходимую для лечения сумму. На начало октября собрано более 30 миллионов рублей, но необходимо еще свыше 120 миллионов. Банковский счет для перевода денежных средств оформлен на отца Гриши Зарина Игоря Дмитриевича.

Номер счета:

ПАО СБЕРБАНК

Получатель: Зарин Игорь Дмитриевич

Номер счета: 40817810938261152502

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

Номер для перевода по Сбербанк Онлайн:

Номер карты: 5469 3800 3966 2795

Номер телефона: +7 (906)500 50 50

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

в г. Москве

Получатель: Зарин Игорь Дмитриевич

Номер счета: 40817810819004043631

БИК: 044525745

К/С: 30101810345250000745

ИНН: 7702070139

КПП: 770943003

Номер привязанной к счету карты:

4893 4705 1527 8346

Номер телефона: +7 (906)500 50 50

PayPal

Все необходимые документы, подтверждающие диагноз Гриши Зарина, имеются в ПФК «Арсенал».