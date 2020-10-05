Спецсигнал на «подземной тусовке»: полиция проводит служебную проверку

Ранее мы сообщали о том, что один их читателей Myslo прислал в редакцию кадры, снятые на подземной стоянке гипермаркета на ул. Шухова. На кадрах запечатлен автомобиль, под лобовым стеклом которого находится похожий на спецпропуск листок, а на крыше — синий проблесковый маячок.

«В настоящее время по факту публикации видео назначена служебная проверка. В случае подтверждения указанных сведений в отношении сотрудника полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, по словам нашего читателя, машина принадлежит сотруднику полиции отдела «Иншинский», сержанту полиции М.

Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com

Пожалуйста, укажите в письме время, дату и место съемки, а также, как указывать авторство видео (можно анонимно).

Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!