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Спецсигнал на «подземной тусовке»: полиция проводит служебную проверку

Спецсигнал на «подземной тусовке»: полиция проводит служебную проверку

Если информация подтвердится, в отношении сотрудника будут приняты меры.

Ранее мы сообщали о том, что один их читателей Myslo прислал в редакцию кадры, снятые на подземной стоянке гипермаркета на ул. Шухова. На кадрах запечатлен автомобиль, под лобовым стеклом которого находится похожий на спецпропуск листок, а на крыше — синий проблесковый маячок.
 
«В настоящее время по факту публикации видео назначена служебная проверка. В случае подтверждения указанных сведений в отношении сотрудника полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, по словам нашего читателя, машина принадлежит сотруднику полиции отдела «Иншинский», сержанту полиции М.
 

 

 
Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com
 
Пожалуйста, укажите в письме время, дату и место съемки, а также, как указывать авторство видео (можно анонимно).  
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +6
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