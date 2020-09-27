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В Донском Тульской области в жилой квартире произошел взрыв
Фото из архива Myslo.

В Донском Тульской области в жилой квартире произошел взрыв

Взорвался самогонный аппарат. Пострадал человек.

Как стало известно Myslo, сегодня около 12.00 на кухне одной из квартир в городе Донской Тульской области произошел взрыв. В квартире выбило стекла, произошло смещение межкомнатной перегородки. Несущие стены в квартире не повреждены. В результате происшествия пострадал 36-летний мужчина. С ожогами рук и лица он был доставлен в Донскую центральную районную больницу.

По предварительному сообщению, это был хлопок газа (однако при осмотре квартиры эти данные не подтвердились). Как сообщили Myslo в ЕДДС Донского, взорвалась мультиварка.
 

В пресс-службе УМВД по Тульской области пояснили: в квартире рванул самогонный аппарат промышленного производства (не самодельный). Полиция уточняет все обстоятельства происшествия.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:49 +4
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