В Донском Тульской области в жилой квартире произошел взрыв

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, сегодня около 12.00 на кухне одной из квартир в городе Донской Тульской области произошел взрыв. В квартире выбило стекла, произошло смещение межкомнатной перегородки. Несущие стены в квартире не повреждены. В результате происшествия пострадал 36-летний мужчина. С ожогами рук и лица он был доставлен в Донскую центральную районную больницу.

По предварительному сообщению, это был хлопок газа (однако при осмотре квартиры эти данные не подтвердились). Как сообщили Myslo в ЕДДС Донского, взорвалась мультиварка.

В пресс-службе УМВД по Тульской области пояснили: в квартире рванул самогонный аппарат промышленного производства (не самодельный). Полиция уточняет все обстоятельства происшествия.