Туляки отправили более 3 000 открыток в день празднования 500-летия кремля

26 сентября «Почта России» Тульской области организовала работу выездного почтового отделения прямо в центре старейшего сооружения города.

Желающих отправить уникальную тематическую открытку непосредственно из эпицентра событий оказалось более 3 000 человек. Почтовые карточки были отправлены как за рубеж, так и во многие города России.

Открытки украсили специальный почтовый штемпель с юбилейной датой и художественные марки, на которых изображены башни Одоевских ворот Тульского кремля, Успенский собор, здание Тульского музея оружия и музей «Тульские самовары».