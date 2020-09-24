В Туле во время поездки скончался велосипедист

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 сентября, напротив дома № 7 по Калужскому шоссе, скончался велосипедист. Лежащее у обочины тело заметил водитель автомобиля Mazda, проезжавший мимо.

Подойдя к мужчине, он увидел, что тот, возможно, не дышит и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Предполагается, что причиной смерти 58-летнего велосипедиста мог стать оторвавшийся тромб, однако окончательный вердикт предстоит вынести экспертам.