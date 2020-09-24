Суворовские подростки украли из магазина пневматические пистолеты

Фото: УМВД России по Тульской области.

В Суворове полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, некие злоумышленники украли из местного магазина два пневматических пистолета. Ущерб от кражи составил 17 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли быстро установить подозреваемых: 16-летнего и 17-летнего подростков.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».