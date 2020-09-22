Скончался мастер тульской всечки Сергей Горбунов

Записала О. Р. Каретникова. Фото из архива семьи Горбуновых и Myslo.

9 сентября 2020 года на 59-м году жизни не стало народного мастера России Сергея Витальевича Горбунова, развивавшего и сохранявшего традиционное тульское ремесло. Сергей был легендарным художником, учителем, человеком.

Он известен в Туле и за ее пределами как мастер инкрустации по дереву, называемой у нас «тульской всечкой», – это такой вид декоративного искусства, когда металлическая проволока всекается в деревянную поверхность по предварительно нанесенному узору.

Сергей и его младший брат Максим – мастера потомственные: их отец, Виталий Сергеевич Горбунов, – доцент кафедры кузнечного дела и штамповочного производства при Тульском политехническом институте. В «политехе» одним из любимых предметов, который преподавал Виталий Сергеевич, был «Нестандартные подходы к решению творческих задач». Еще он был директором регионального центра поддержки предпринимательства и развития конкуренции. В фонд отец Сергея пришел работать в надежде помочь мастерам и другим предприимчивым людям поддержать развитие тульских народных промыслов, создать правовую базу для деятельности ремесленников.

Также Виталий Сергеевич вел детский кружок чеканки, существовавший благодаря поддержке Туламашзавода в лице генерального директора Вадима Сергеевича Усова. В его кружке с малых лет учились держать молоток и собственные дети. Отец Сергея всю жизнь собирал информацию о своих предках, составил древо рода и даже нашел родовое имя — Демерджи, которое переводится с фарси или тюркского как кузнец, творец, создатель, что отражало основную деятельность мужчин в семье. Многие в роду Горбуновых были мастерами дел серебряных и золотых, кузнецами, краснодеревщиками. Отец прививал любовь к работе и материалу своим сыновьям. Максим, как и Сергей, стал известным мастером-ювелиром, инкрустатором. Оба сына Виталия Сергеевича, и Максим, и Сергей, – члены Союза художников России.

В 1991 году Сергей Горбунов вернулся в Тулу к родным из Молдавии, где работал преподавателем слесарного дела, и стал искать место своим талантам на родине. Это непростой период в жизни страны, когда многие мастера-оружейники остались без работы. Младший брат, Максим, который на тот момент уже был мастером инкрустации и коллекционировал различные редкие ремесленные технологии, предложил Сергею освоить технику всечки.

И Сергей взялся за отработку приемов, много рисовал, создавал эскизы, искал свой почерк и стал профессиональным инкрустатором. Он придумывал новые объекты для украшения. Однажды увидел привезенный из Прибалтики галстук боло, решил сделать подобный из дерева, с инкрустацией. Изделие полюбилось, прижилось, было подхвачено другими мастерами. Так как изготовление инкрустированного оружия было сложно делать законным путем в условиях домашних мастерских, тульская всечка стала процветать на изделиях бытовых. Сергею удалось развить это направление в отдельный вид тульского ремесла.

В 1996 г. Сергей Горбунов вышел на экспертный совет и доказал в Союзе художников, что в таком виде инкрустация характерна именно для тульских мастеров. Всечка была признана традиционным тульским промыслом, а Сергей получил статус народного мастера. Его работы хранятся как в частных коллекциях обычных людей, так и украшают жизнь людей государственных, они были подарены дипломатам и представителям зарубежных стран. Сергей много работал для Русской Православной Церкви, а его инкрустированный посох использует сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Последняя работа Сергея была выполнена в творческом тандеме с братом Максимом. Это деревянные японские тренировочные мечи для Стивена Сигала, который заказал их для того, чтобы дарить впоследствии на официальных встречах главам государств как символ мира. Мечи украшены золотой подписью самого Сигала, сделанной в технике тульской всечки, на что актер дал свое письменное разрешение. А Максим выполняет подставки под мечи, также украшенные золотой инкрустацией, голубем мира и призывом к миру на английском и русском языках.

Многие тульские промыслы «выросли» из особенностей «оружейного» города, но именно всечка благодаря Сергею Горбунову получила свой особый путь развития. За более чем 30 лет своей работы Сергей вырастил целое поколение, сотни новых мастеров. К нему всегда можно было обратиться за советом, помощью, получить урок работы с деревом. Как в своей мастерской, так и посредством интернета Сергей обучал и консультировал мастеров не только в Туле, но и в других городах и странах. Многие его ученики уже стали большими художниками, имеют статус мастеров народных промыслов, работают в собственных мастерских и достойно представляют туляков на российских и международных выставках.

Сергей преподавал как в своей мастерской, так и в различных музеях, на фестивалях, выставках. В Тульском государственном музее оружия он обучал чеканке и инкрустации в «Школе тульских мастеров». В экспозиции музея и сейчас транслируется фильм о мастер-классе по инкрустации дерева, в котором секретами делится Сергей Витальевич Горбунов. Преподавал он и в Тульском педагогическом университете, и в музее-усадьбе В. Д. Поленова , представлял тульские ремесла на всех выставках промыслов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Курске, Липецке и других городах.

Сергей был не только мастером и учителем, он был душой тульского сообщества профессиональных ремесленников.

Вокруг него всегда собирались творческие люди, рождались новые проекты. Оружейники, граверы, кузнецы, чеканщики, ювелиры, художники — он для всех был тем самым солнцем, вокруг которого вращалась творческая жизнь в Туле. Сергей Горбунов был первым директором некоммерческого партнерства Тульской палаты художественных промыслов и многое сделал на этом посту для сохранения и развития тульских народных промыслов.

Горбунов собирал материал для будущей книги о технологиях тульской всечки, но, к большому сожалению, не успел осуществить эту задумку. Мечту Сергея сохранить ремесло и прославлять наш город мастеров предстоит осуществлять уже его ученикам и коллегам.

Лучшей памятью для ушедшего мастера будет жизнь тульской всечки и поддержка этого направления развития тульских народных промыслов со стороны министерства культуры и педагогов народных промыслов.

Сергей Горбунов навсегда останется в памяти людей своим творчеством, своей большой и щедрой душой, своими последователями и учениками.

Светлая память мастеру, учителю, другу, брату, отцу.

Ректор Восточно-европейского института делового администрирования и социально-политических исследований, председатель общественного совета при министерстве экономического развития Тульской области В. А. Лариков:

Владимир Лариков – С прискорбием узнал, что ушел из жизни замечательный человек, мастер своего дела Сергей Витальевич Горбунов. Значительную часть своей жизни он посвятил возрождению и популяризации исконного тульского промысла «тульской всечки». За десятки лет он подготовил немало учеников, которым он щедро передавал свои знания, умения, опыт и талант мастера и педагога. Его воспитанники с честью продолжают дело своего учителя.

Сергей Витальевич Горбунов достойно представлял Тульскую область на различных федеральных и региональных выставках — ярмарка народных промыслов и ремесел, его работы являются украшением экспозиций музеев и частных коллекций как в России, так и за рубежом.

Поистине народный мастер России, талантливый художник-инкрустатор, Сергей Витальевич был великолепным товарищем, отзывчивым, добрым и искренним человеком. Приношу искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая ему память.

Сергей Васильевич Кузнецов, директор Музея филимоновской игрушки:

Сергей Кузнецов – Мое знакомство с Сергеем началось в 1998 г. с первых выставок тульских народных промыслов, которые я курировал. В 2001 г. было создано некоммерческое партнерство «Тульская палата художественных промыслов». Сергей стал ее первым директором, а я – президентом Тульской палаты. Мы с ним тесно и плотно работали. Он горел, хотел что-то сделать для развития тульских народных промыслов, изменить ситуацию к лучшему, участвовал в подготовке выставок и в самих выставках, мечтал создать школу, где могли бы обучаться как дети, так и взрослые художественной обработке дерева. Первый логотип для Тульской палаты художественных промыслов с изображением Левши был предложен как раз семьей Горбуновых — Сергеем, его братом Максимом и отцом Виталием Сергеевичем. Тогда мастерская Сергея Горбунова находилась на базе пединститута в Черниковском переулке, к нему приходило много учеников. Он старался научить всех, чтобы остались последователи в этом непростом, но важном деле сохранения традиций тульской всечки. Он был добрым, отзывчивым человеком.

Татьяна Георгиевна Макарова, зав. отделом развития самодеятельного художественного творчества Центра народного творчества ГУК ТО «ОЦРК»:

Татьяна Макарова – Сергей Горбунов работал в Тульском центре народного творчества с 2013 года. Много преподавал инкрустацию на мастер-классах и выставках тульских мастеров. Харизматичный, разносторонний человек, способный создать вокруг себя команду мастеров. Он пронес мастерство через всю свою жизнь как знамя, всей своей жизнью доказывая, что тульское ремесленничество живет.

Администрация Тульского государственного музея оружия:

– Сергей Витальевич Горбунов — мастер-наставник, профессионал в своем деле, на протяжении многих лет содействовал Тульскому государственному музею оружия в развитии и возрождении тульских ремесел. С удивительной самоотдачей передавал он свое высокое оружейное мастерство молодому поколению. В «Школе тульских мастеров» Музея оружия Сергей Витальевич проводил практические занятия и мастер-классы по художественной чеканке и тульской кудрявой всечке. Индивидуальный творческий почерк этого удивительного мастера оружейного, декоративно-прикладного искусства отражается и в работах его учеников. В экспозиции Тульского музея оружия транслируется видео мастер-класса по инкрустации дерева, в котором секретами делится Сергей Витальевич Горбунов, формируя у подрастающего поколения интерес к истории тульского края и сохраняя лучшие традиции оружейного искусства.

Елена Двойникова, заведующая историко-мемориальным музеем Демидовых:

Елена Двойникова – В начале 2000-х я пришла работать в историко-мемориальный музей Демидовых, а в его филиале, в музее «Тульский металл», как раз и нашел в тот момент пристанище для своей мастерской Сергей Горбунов. Для нас, молодых музейных работников, он был настоящим открытием, тульским умельцем нашего времени. Можно сказать, что он был другом нашего музея, а его отец Виталий Сергеевич Горбунов дружил с нами до конца своих дней. Я помню, как Сергей разрешал нам проникать в «святая святых» и смотреть, как он работал. Необыкновенные вещицы выходили из-под его рук. Многие изделия он дарил. Это был Мастер с большой буквы!

Екатерина Баташёва, народный мастер РФ, инкрустатор, член Союза художников России:

Екатерина Баташёва – Когда я начинала учиться всечке 22 года назад, Сергей оказал мне большую помощь. К нему всегда можно было обратиться за советом. Он объяснил, как правильно делать финишную обработку изделия, технологию чеканки, ему всегда можно было показать свой эскиз в поисках наилучшего решения. Сергей рекомендовал меня художественному совету, где я в 2018 году получила официальный статус народного мастера России по художественной обработке дерева. Он настоящий художник, мастер своего дела. Невосполнимая потеря, и не только для Тулы.

Виктор Душечкин, коллекционер:

Виктор Душечкин – С Сергеем Витальевичем Горбуновым я познакомился в 2015 году. Именно он открыл мне глаза на то, насколько прекрасен и разносторонен мир авторского оружия. Я очень многим ему обязан. Необычайно широкой души человек! Талантливый и легендарный мастер тульской кудрявой всечки. Я благодарен Богу за то, что подарил мне такого друга. Безумно жаль, что все мы его так рано потеряли…

Константин Кехаиди, народный мастер филимоновского промысла, преподаватель Одоевской детской школы искусств, руководитель фестиваля народного творчества «Поляна»:

Константин Кехаиди – Сергей занимался другим, чем я, ремеслом, но то, что я чувствовал, глядя на его работы, — всё вне правил, не так, как учат в школе, а результат его творений — замечательный. У больших мастеров всё складывается иначе, и творчество, и жизнь. Не так, как у других, не по стандарту, не всегда удобно для окружающих, но работы Сергея говорят сами за себя — в них виден мастер, его жизнь, душа, талант.

Анастасия Асфандиярова, организатор рок-концертов:

Анастасия Асфандиярова – Что можно сказать о Горбунове? Ушел не просто мастер-инкрустатор. Ушел человек — учитель. Он мог научить всему — как жить, как заваривать кофе, как найти общий язык с ребенком. Он любил жизнь и умел получать от нее удовольствие. Сергей никогда не отказывался от участия в мероприятиях нашего рок-клуба, вокруг него всегда были интересные люди самых разных профессий. К нему можно было прийти за любым советом, поддержкой. Он умел расставить всё по местам. Настоящий друг, брат, мудрый учитель. Очень жаль что так рано его не стало.

Денис Леонов, специалист по воссозданию холодного исторического оружия, кузнец:

– О том, что Сергея не стало, я узнал от коллеги-оружейника, и это стало большой неожиданностью. Мне кажется, я знал Сергея всегда, и казалось, он и будет всегда, так много в нем было энергии, оптимизма, любви к жизни. Как-то я пришел к нему с одной задачей своей, и он тут же придумал, с кем меня познакомить из мастеров, чтобы осуществить мою задумку. Вокруг него всегда было много профессионалов, он с радостью знакомил мастеров, помогая рождению новых интересных творческих проектов. Кроме того, что он сам был мастером высокого класса, он был душой сообщества тульских ремесленников. Нам всем будет его очень не хватать.

Ольга Иркли, член Союза художников России, МОА «Союз дизайнеров», Союза кузнецов России, Союза дизайнеров Москвы, руководитель программы «Творчество на равных», кавалер ордена Денисова-Уральского от мемориального фонда им. К. Фаберже:

Ольга Иркли – Мы познакомились и виделись с Сергеем Горбуновым на различных всероссийских и международных выставках мастеров народных промыслов. Он и на выставке не мог сидеть сложа руки, вел мастер-классы, увлекая тульской всечкой всех смотрящих. Он был не только талантливый мастер, но и хороший преподаватель. Повезло тому, кто у него учился. У меня самой тоже много его украшений — не могла пройти мимо его работ на выставках. Ношу, ценю и с грустью вспоминаю их творца.

Владимир Кузнецов, с 1989-го по 2004-й руководитель народной студии изобразительных искусств ДК «Серп и молот», художник, член Международного художественного фонда, член Федерации профессиональных художников «АртРоссиия»:

Владимир Кузнецов – Помню, в 90-х у меня шел монтаж живописных работ в Выставочном зале на Красноармейском проспекте, я вешал свои картины, и тут вошел Сергей. Он забежал мимоходом по каким-то своим делам. Мы не были знакомы в тот момент. Первое, что он сделал, это спросил: «Чем помочь?» и тут же включился в работу. Так мы и разговорились, начали общаться, дружить. Потом он часто заходил в гости на наши творческие посиделки в народной изостудии, которой я руководил в ДК «Серп и молот», основал ее еще Порфирий Никитич Крылов (один из членов творческого коллектива советских художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы»). Его приход всегда был настоящим праздником, он был душой компании, весельчак, юморист, умница. Любой праздник с его участием становился по-настоящему ярким. Он всегда стремился быть полезным, знакомил мастеров друг с другом, помогал искать заказы, затевал совместные проекты, приглашал на выставки. Жаль, что такой большой мастер и хороший человек ушел так рано.

Елена Васильевна, мастер-педагог народных промыслов, Тула:

Елена Васильевна – Он самый открытый мастер из всех, кого я знаю. Хотел учить всех, приходил в школу к детям, показывал, просто так отдавал свои эскизы, листами. Никакого снобизма, свойственного некоторым художникам, никакого «секрета ремесла». Можно было просто работать рядом с ним, смотреть и спрашивать о чем угодно. Он был вспыльчивым, шумным, иногда резким, но всегда был готов помочь. В чем угодно – в творчестве, на выставке... Помочь с машиной? Да пожалуйста! Это в нем неоценимое качество.

Тигран Сафарян, мастер по художественной обработке дерева: