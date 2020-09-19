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Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов

Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов

По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Вечером 19 сентября в 14-м Горельском проезде произошел серьезный пожар. Загорелся кирпичный сарай, в котором, по словам местных жителей, находилось большое количество заготовленного на зиму сена.
 
На месте происшествия работали не менее шести расчетов огнеборцев. По предварительной информации, в результате пожара обошлось без пострадавших.
 
Обстоятельства случившегося уточняются.
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Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 1
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 2
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 3
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 4
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 5
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 6
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 7
Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 23:16 0
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