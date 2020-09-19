Пожар в Горелках: кирпичный сарай с сеном тушили несколько расчетов

По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Вечером 19 сентября в 14-м Горельском проезде произошел серьезный пожар. Загорелся кирпичный сарай, в котором, по словам местных жителей, находилось большое количество заготовленного на зиму сена.

На месте происшествия работали не менее шести расчетов огнеборцев. По предварительной информации, в результате пожара обошлось без пострадавших.

Обстоятельства случившегося уточняются.