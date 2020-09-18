В Щекинском районе полицейские задержали наркоплантаторов

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Правоохранители изъяли 10 контейнеров и коробку с «продуктом», а также 38 кустов, высаженных на дачном участке.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Тульской области задержаны 31-летний житель Щекинского района и его 27-летний подельник. Мужчины подозреваются в хранении наркотических веществ и культивировании наркосодержащих растений.

Как уточняет пресс-служба ведомства, сообщники организовали на приусадебном участке небольшую плантацию по выращиванию наркосодержащих растений. «Урожай» злоумышленники хранили в холодильнике, используя в качестве тары пластиковые контейнеры и коробки из-под пиццы.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими в присутствии понятых были обнаружены и изъяты 10 контейнеров и коробка с растительной массой зеленого цвета, похожей на наркотик, а также 38 культивированных кустов, внешне схожих с наркосодержащим растением. Все детали противоправной деятельности подозреваемых выясняются, изъятые вещества направлены на экспертизу.