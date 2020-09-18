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Детский омбудсмен Наталия Зыкова ответит на вопросы туляков

Детский омбудсмен Наталия Зыкова ответит на вопросы туляков

Прямая линия будет посвящена вопросам защиты прав детей на образование.

В понедельник, 21 сентября, состоится прямая линия уполномоченного по правам ребенка в Тульской области по вопросам защиты прав детей на образование.

Жители Тульской области смогут задать Наталии Зыковой вопросы и узнать больше об инклюзивном образовании, качестве питания в школах, разрешении конфликтных ситуаций в школьных коллективах и многое другое.

Звонки принимаются с 11.00 до 13.00 по телефону: 8(4872)24-51-68.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +2
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Наталия Зыкова
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