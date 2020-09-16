В Тульской области фруктовый вор из-за своей жадности застрял в грязи

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В Ленинском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже яблок у сельскохозяйственной компании. Предполагается, что безработный мужчина поехал в лес за грибами и случайно наткнулся на яблоневый сад. Двух ведер фруктов показалось мало, и он подогнал свою машину поближе, рассчитывая поживиться по-крупному.

«За то время, что мужчина реализовывал умысел на кражу, погода испортилась и начался дождь. Полностью загруженный яблоками автомобиль при выезде с территории сада увяз в грязи и застрял. Там его и обнаружили сотрудники полиции», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый сознался в содеянном, похищенное изъято. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».