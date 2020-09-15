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Нерадивая мать чуть не покалечила ребёнка в Ефремове: следователи проведут проверку

Нерадивая мать чуть не покалечила ребёнка в Ефремове: следователи проведут проверку

После публикации Myslo в региональном СУ СК России по Тульской области начались доследственные проверочные мероприятия.

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту публикации Myslo об инциденте, случившемся в Ефремове.

Напомним, женщина, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения на скейт-площадке, допустила неосторожное обращение и опрокидывание коляски с малолетним ребёнком. Малыш получил телесные повреждения. 

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по ст. 156 УК РФ.

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