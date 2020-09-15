Туляки вернули более миллиарда рублей задолженности за газ

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Долги возвращали исключительно через суд как юридические, так и физические лица.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» в результате претензионно-исковой работы вернуло более миллиарда рублей задолженности за газ.

За восемь месяцев в суды различных инстанций было подано 3 625 заявлений о взыскании задолженности.

Согласно решениям арбитражных судов и судов общей юрисдикции, от должников – юридических и физических лиц поступило более миллиарда рублей.

«Расчеты за газ напрямую влияют на подготовку компании к работе в осенне-зимний период, а также обеспечивают своевременное начало отопительного сезона, – говорит заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Андрей Мишин. – И если на должника не действуют меры убеждения, поставщик газа идет в суд. Мы предъявляем только одно требование – выполнение договорных обязательств в установленные сроки и в полном объеме, как делает это поставщик газа, обеспечивая ресурсом все категории потребителей области».