Туляк «переночевал» на 8 месяцев исправительных работ

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В Суворовском районе Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Алешина. Мужчине вменялось незаконное проникновение в чужое жилище.

Преступление было совершено в августе этого года. Как установили следствие и суд, рассчитывая переночевать мужчина пришел к одному из домов в поселке Старое Ханино. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл.

«Тогда он выбил стекло оконного проема в террасе и через него умышленно, незаконно проник в жилое помещение, являющееся жилищем потерпевшей. Таким образом, подсудимый нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища женщины», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Алешина признали виновным по ч.1 ст. 139 УК РФ. Ему назначено 8 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.