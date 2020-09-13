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Туляк «переночевал» на 8 месяцев исправительных работ
Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

Туляк «переночевал» на 8 месяцев исправительных работ

15% своего заработка мужчина будет должен выплачивать государству.

В Суворовском районе Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Алешина. Мужчине вменялось незаконное проникновение в чужое жилище.
 
Преступление было совершено в августе этого года. Как установили следствие и суд, рассчитывая переночевать мужчина пришел к одному из домов в поселке Старое Ханино. Он постучал в дверь, но ему никто не открыл.
 
«Тогда он выбил стекло оконного проема в террасе и через него умышленно, незаконно проник в жилое помещение, являющееся жилищем потерпевшей. Таким образом, подсудимый нарушил конституционное право на неприкосновенность жилища женщины», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
Алешина признали виновным по ч.1 ст. 139 УК РФ. Ему назначено 8 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:08 +6
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Место
Тульская областьСуворовский район

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