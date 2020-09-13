Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

13 сентября главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый отмечает день рождения.

«Опытный, энергичный тренер со своим уникальным видением футбола. Вы вносите огромный вклад в развитие тульского спорта. Уверен, что Вы будете делать все возможное для успеха тульского «Арсенала», — отметил Алексей Дюмин в своем поздравлении.

Кроме того, глава Тульской области пожелал Сергею Подпалому крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.