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Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил главного тренера «Арсенала» с днем рождения

Глава региона пожелал Сергею Подпалому крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

13 сентября главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый отмечает день рождения.
 
«Опытный, энергичный тренер со своим уникальным видением футбола. Вы вносите огромный вклад в развитие тульского спорта. Уверен, что Вы будете делать все возможное для успеха тульского «Арсенала», — отметил Алексей Дюмин в своем поздравлении.
 
Кроме того, глава Тульской области пожелал Сергею Подпалому крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:59 +3
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