Фото: drive2.ru.
После конфликта с соседом туляк порезал шины на его «Газели»
Это была своеобразная месть за замечание.
Туляк заявил в полицию, что кто-то порезал шины на его «Газели», припаркованной во дворе на ул. Сойфера. Мужчина заподозрил соседа, с которым поссорился накануне. Эту версию проверили полицейские.
Выяснилось, что владелец «Газели» сделал замечание пьяному мужчине, а тот, разозлившись, решил таким образом отомстить.
– Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый мужчина. В отделе полиции «Советский» проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место