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После конфликта с соседом туляк порезал шины на его «Газели»
Фото: drive2.ru.

После конфликта с соседом туляк порезал шины на его «Газели»

Это была своеобразная месть за замечание.

Туляк заявил в полицию, что кто-то порезал шины на его «Газели», припаркованной во дворе на ул. Сойфера. Мужчина заподозрил соседа, с которым поссорился накануне. Эту версию проверили полицейские.

Выяснилось, что владелец «Газели» сделал замечание пьяному мужчине, а тот, разозлившись, решил таким образом отомстить.

– Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый мужчина. В отделе полиции «Советский» проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 +3
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