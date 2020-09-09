В Донском велосипедист влетел во встречный ВАЗ

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Накануне вечером в Донском Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. В районе 10-го километра автодороги «Донской — Богородицк» 46-летний мужчина на велосипеде выехал на полосу встречного движения и там его сбил ВАЗ-21120. За рулем легковушки находился 27-летний водитель.

«В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения! Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, подъехав к переходу вам необходимо спешиться, после чего начать переходить дорогу. Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию.

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со светоотражающими элементами.