Туляки могут задать вопросы экспертам Банка России через мобильное приложение

Фото: youtube.com

Банк России запустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», в котором можно задать вопросы о финансовых услугах и продуктах и максимально оперативно получить ответ от ведущих экспертов регулятора.

Также новый сервис позволяет проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие она оказывает услуги, найти на карте ее ближайший офис. Здесь же можно почитать полезные статьи и узнать актуальные новости из мира финансов.

– В разделе «Оценить сервис, услугу» пользователи могут оставить отзыв о работе любой компании финансового сектора, поделиться с регулятором опытом использования финансовых услуг, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.