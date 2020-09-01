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Туляки могут задать вопросы экспертам Банка России через мобильное приложение
Новый сервис доступен на платформах Android и iOS.
Банк России запустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», в котором можно задать вопросы о финансовых услугах и продуктах и максимально оперативно получить ответ от ведущих экспертов регулятора.
Также новый сервис позволяет проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие она оказывает услуги, найти на карте ее ближайший офис. Здесь же можно почитать полезные статьи и узнать актуальные новости из мира финансов.
– В разделе «Оценить сервис, услугу» пользователи могут оставить отзыв о работе любой компании финансового сектора, поделиться с регулятором опытом использования финансовых услуг, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.
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