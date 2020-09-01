новости
новости
Регистрация
Туляки могут задать вопросы экспертам Банка России через мобильное приложение
Фото: youtube.com

Туляки могут задать вопросы экспертам Банка России через мобильное приложение

Новый сервис доступен на платформах Android и iOS.

Банк России запустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», в котором можно задать вопросы о финансовых услугах и продуктах и максимально оперативно получить ответ от ведущих экспертов регулятора.

Также новый сервис позволяет проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие она оказывает услуги, найти на карте ее ближайший офис. Здесь же можно почитать полезные статьи и узнать актуальные новости из мира финансов.

– В разделе «Оценить сервис, услугу» пользователи могут оставить отзыв о работе любой компании финансового сектора, поделиться с регулятором опытом использования финансовых услуг, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:33 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФобращения в Банк Россиимобильное приложение
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле директор УК присвоила деньги жителей и угодила в колонию
В Туле директор УК присвоила деньги жителей и угодила в колонию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.