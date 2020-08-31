В Ясногорске пьяный водитель Kia насмерть сбил женщину на обочине и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

Ранним утром в воскресенье, 30 августа, в Ясногорске на ул. Гайдара водитель автомобиля Kia Spectra выехал на левую по ходу движения обочину и сбил пешехода. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась. Водитель с места ДТП скрылся.

– Незамедлительно после получения информации о случившемся сотрудники Госавтоинспекции и отдела МВД ввели план «Перехват», организовали другие мероприятия, направленные на обнаружение подозреваемого, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Личность водителя установили в кратчайшие сроки. Предположительно, 23-летний молодой человек, управляя машиной, находился в состоянии опьянения.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.