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В Ясногорске пьяный водитель Kia насмерть сбил женщину на обочине и скрылся
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ясногорске пьяный водитель Kia насмерть сбил женщину на обочине и скрылся

Для поиска виновника полиция вводила план «Перехват».

Ранним утром в воскресенье, 30 августа, в Ясногорске на ул. Гайдара водитель автомобиля Kia Spectra выехал на левую по ходу движения обочину и сбил пешехода. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась. Водитель с места ДТП скрылся.

– Незамедлительно после получения информации о случившемся сотрудники Госавтоинспекции и отдела МВД ввели план «Перехват», организовали другие мероприятия, направленные на обнаружение подозреваемого, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Личность водителя установили в кратчайшие сроки. Предположительно, 23-летний молодой человек, управляя машиной, находился в состоянии опьянения.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:20 0
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