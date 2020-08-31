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В Туле из-за коронавируса закрыли на карантин отделение горбольницы №10
Фото: yandex.ru.

В Туле из-за коронавируса закрыли на карантин отделение горбольницы №10

У одного из пациентов выявили COVID-19.

Как сообщили Myslo читатели, реабилитационное отделение тульской горбольницы № 10 закрыли на карантин из-за коронавируса. В региональном минздраве подтвердили эту информацию.

Сообщается, что у одного из пациентов выявлена коронавирусная инфекция. Медперсонал и другие пациенты сейчас проходят обследование на коронавирус. Отделение закрыто на карантин в соответствии с постановлением Роспотребнадзора.

Сюжет: Коронавирус
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