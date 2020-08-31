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В Богородицке задержан похититель канализационных люков
фото из архива Myslo.ru.

В Богородицке задержан похититель канализационных люков

50-летний неработающий и ранее судимый местный житель сознался в краже.

Сотрудники полиции в Богородицке установили подозреваемого в кражах канализационных люков. По предварительным данным, злоумышленник похищал имущество с улиц города с целью его дальнейшего сбыта.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Сейчас 50-летний неработающий и ранее судимый местный житель изобличён в одном противоправном деянии. Установлена его причастность к краже канализационного люка от дома на ул. К. Маркса. Мужчина признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» проводится дальнейшая процессуальная проверка. Полицейские ведут работу по установлению всех деталей незаконной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:30 +2
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канализационный люккража
Место
Тульская областьБогородицк

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