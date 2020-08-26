Житель Узловой украл у покойника телевизор

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Пока все были на похоронах, преступник пробрался в квартиру умершего и унес его имущество.

В Узловском районе полиция установила подозреваемого в краже. Хищение произошло из квартиры накануне скончавшегося мужчины. Вернувшиеся после похорон родственники увидели, что в помещении отсутствует телевизор и обратились в отдел МВД.

- Работая на месте происшествия, полицейские сделали вывод, что кража была совершена путем подбора ключа. На основе этого появилось предположение о причастности к хищению кого-то из близкого окружения умершего. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, у одного из знакомых умершего был ключ от квартиры. Зная, что в помещении никого нет, он открыл дверь и забрал телевизор.

У 56-летнего безработного изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».