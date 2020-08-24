Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Узловский пожарно-спасательный гарнизон регионального МЧС провел учения на одном из местных предприятий. По замыслу тренировки, возле станка плазменной резки произошло возгорание и по цеху начал условно распространяться дым.

Сотрудники предприятия самостоятельно провели эвакуацию, но в задымленном помещении остался один рабочий. Звено газодымозащитной службы провело в здании разведку и с помощью спасательного устройства эвакуировали пострадавшего и оказывали ему помощь до прибытия медиков.

- Учениям поставлена оценка «удовлетворительно». Все участники тренировки — от руководителей объекта до сотрудников МЧС России — с поставленным задачами успешно справились, — подвел итоги мероприятия заместитель начальника 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России майор внутренней службы Дмитрий Твиров.

В МЧС отмечают, что на предприятиях Тульской области пожарно-тактические учения проходят регулярно.