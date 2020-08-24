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Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе

По замыслу тренировки, возле станка плазменной резки произошло возгорание.

Узловский пожарно-спасательный гарнизон регионального МЧС провел учения на одном из местных предприятий. По замыслу тренировки, возле станка плазменной резки произошло возгорание и по цеху начал условно распространяться дым.
 
Сотрудники предприятия самостоятельно провели эвакуацию, но в задымленном помещении остался один рабочий. Звено газодымозащитной службы провело в здании разведку и с помощью спасательного устройства эвакуировали пострадавшего и оказывали ему помощь до прибытия медиков.
 

 
- Учениям поставлена оценка «удовлетворительно». Все участники тренировки — от руководителей объекта до сотрудников МЧС России — с поставленным задачами успешно справились, — подвел итоги мероприятия заместитель начальника 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России майор внутренней службы Дмитрий Твиров.

В МЧС отмечают, что на предприятиях Тульской области пожарно-тактические учения проходят регулярно.
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Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 1
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 2
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 3
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 4
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 5
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 6
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 7
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 8
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 9
Пожарные провели учения на предприятии в Узловском районе, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:13 0
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