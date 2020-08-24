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В Ефремове при пожаре в гараже погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ефремове при пожаре в гараже погиб мужчина

На месте происшествия работали два пожарных расчета.

Утром 24 августа в одном из гаражей на ул. Строителей в Ефремове произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 6.59.
 
Пожарные прибыли на место всего через 6 минут, а еще через 3 огонь был ликвидирован.
 
«В гараже сгорел матрас, обгорели мебель и потолок. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В результате происшествия погиб мужчина. Его возраст и личность устанавливаются.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:46 0
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