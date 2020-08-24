Тулячка продала самовар за игрушечную купюру и даже дала сдачу

Фото из архива Myslo.

Как рассказали в УМВД России по Тульской области, мужчина под предлогом покупки старых вещей позвонил в квартиру 83-летней жительницы Новомосковска. Злоумышленник предложил купить у пенсионерки самовар. Вот только расплатился он не настоящими деньгами, а пятитысячной купюрой «банка приколов».

Женщина отдала злоумышленнику сдачу 3 тысяч 500 рублей. Позднее, рассмотрев купюру, пенсионерка обнаружила, что её обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при попытках незнакомых лиц под различными предлогами войти в жилище для оказания разного рода услуг, помощи при обмене денежных средств, при купле-продаже товаров и иных действиях приглашать соседей или знакомых. Ни в коем случае не оставлять визитеров без присмотра, а если они представляются работниками социальных служб, уточнять их принадлежность к называемой организации. Особенно важно советоваться с родственниками или соседями. В присутствии посторонних злоумышленники могут отказаться от своих противоправных намерений.