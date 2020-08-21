Житель Тульской области не заплатил таможне почти 2,3 млн рублей за новенький Dodge
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
Сотрудники Тульской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,3 млн рублей при ввозе автомобиля.
Выяснилось, что мужчина при переселении на ПМЖ в Тульскую область ввез автомобиль Dodge 2015 года выпуска. При подаче пассажирской таможенной декларации он представил документы, по которым транспорт более одного года находилось в его собственности.
Проведенная экспертиза установила, что бланк свидетельства о регистрации транспортного средства, представленный гражданином в таможенный орган, не соответствует требованиям. Дальнейшая проверка показала, что автомобиль Dodge находился в собственности только 2 недели.
Нахождение в собственности в течение не менее 12 месяцев до даты регистрации по постоянному месту жительства на территории России является одним из условий освобождения физических лиц, переселившихся на постоянное место жительства в государство - член ЕАЭС, от уплаты таможенных платежей за ввозимое ими автотранспортное средство.
В связи с этим сумма подлежащих уплате таможенных платежей за автомобиль Dodge составила 2 339 016 рублей.
По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенном в крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ.