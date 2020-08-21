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В Новомосковске мужчина напоил 41-летнюю женщину и воспользовался этим
Изображение 99mimimi с сайта Pixabay

В Новомосковске мужчина напоил 41-летнюю женщину и воспользовался этим

По версии полиции, злоумышленник похитил у своей жертвы золотую цепочку.

Новомосковские полицейские установили подозреваемого в краже. Предполагается, что 26-летний злоумышленник пришел в гости к 41-летней знакомой и специально довел ее до состояния сильного алкогольного опьянения.
 
«Когда его цель была достигнута, подозреваемый забрал лежащую на видном месте в квартире золотую цепочку и ушел. Обнаружив признаки кражи, потерпевшая обратилась в полицию», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Сотрудники отдела МВД очень быстро выяснили личность вора. Ранее судимый за кражи и грабежи местный житель уже признался в содеянном, а похищенная им цепочка обнаружена и изъята. Сейчас в полиции ведут работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:10 +6
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Тульская областьНовомосковск

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