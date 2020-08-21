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В Тульской области уснувший водитель протаранил стелу автозаправки

В Тульской области уснувший водитель протаранил стелу автозаправки

Пострадал виновник автоаварии и его несовершеннолетний пассажир.

Утром 20 августа на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» (Ясногорский район, неподалеку от Малахово) произошло серьезное ДТП. 60-летний водитель Lada Granta уснул за рулем и врезался в информационную стелу автозаправки.
 
«Пострадали водитель и его 10-летний пассажир, которые получили различные травмы и были госпитализированы. На момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему получил незначительные травмы», — сообщили Myslo в региональном УГИБДД.
 
 
Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:41 +1
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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