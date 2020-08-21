В Тульской области уснувший водитель протаранил стелу автозаправки

Утром 20 августа на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» (Ясногорский район, неподалеку от Малахово) произошло серьезное ДТП. 60-летний водитель Lada Granta уснул за рулем и врезался в информационную стелу автозаправки.

«Пострадали водитель и его 10-летний пассажир, которые получили различные травмы и были госпитализированы. На момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему получил незначительные травмы», — сообщили Myslo в региональном УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.