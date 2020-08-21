В Узловском районе пьяный мужчина напал на автомат для розлива воды

В Узловском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, местный житель, будучи «под градусом», впал в ярость и стал крушить молотком аппарат для розлива питьевой воды.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 34-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что разбил аппарат, будучи в подпитии. В отделе МВД выясняют все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.