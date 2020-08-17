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1300 сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом с начала пандемии
Фото из архива Myslo.

1300 сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом с начала пандемии

Родственники четырех медиков получили компенсацию в связи со смертью близкого.

На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Алексей Эрк доложил о ситуации с дополнительными выплатами врачам.

Всего в Тульской области заболело более 1300 сотрудников медицинских организаций за весь период пандемии, медиков при исполнении заразилось 732 человека. Из них выплаты уже получили 594 медработника. И родственники четырех медиков получили компенсацию в связи со смертью близкого.

Выплаты отпускных из средств ОМС на ту часть зарплаты, которая была начислена за счет федеральных и региональных средств не предусмотрено. В регион в соответствии с распоряжением правительства выделено почти 36 миллионов рублей. И уже выплатили отпускные с марта по июль в размере 17,2 млн рублей.

– В дальнейшем эти средства будут доводиться до учреждений в соответствии с их заявками. Также прорабатывается вопрос для выплат медицинским работникам отпускных за счет средств регионального бюджета, – заявил Алексей Эрк.

Также губернатор Алексей Дюмин дал поручение разработать минфину и минздраву план по выплатам пособий врачам в сентябре.

– Мы должны быть одним из первых регионов, который принял решение, не дожидаясь федерального центра о поддержке всех медицинских работников, которые работают с людьми с коронавирусом.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:20 −1
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