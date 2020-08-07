Тульский Роспотребнадзор проверил соблюдение антикоронавирусных мер в детсадах

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В одной из дошкольных образовательных организаций выявлены нарушения.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тульской области с 3 по 7 августа проверили работу 43 дошкольных образовательных организаций региона. Поводом стал контроль за соблюдением эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавируса.

По результатам мониторинга нарушения выявлены в одной дошкольной образовательной организации, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы переданы в суд.