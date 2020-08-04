В Туле владельцам заросших полей грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей и изъятие земельного участка
Нарушителей выявляют в ходе проверок.
С начала 2020 года в Туле прошло 43 проверки состояния земель сельхозназначения, всего в этом году из запланировано более ста.
Если в ходе проверки будет обнаружен земельный участок, заросший деревьями и кустарником, сорной травой, его владелец получит предписание. А материалы проверяющие направят на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ за это предусмотрен штраф на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона
Забрать землю могут в том случае, если в течение трех и более лет подряд такой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.