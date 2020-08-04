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В Туле владельцам заросших полей грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей и изъятие земельного участка

В Туле владельцам заросших полей грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей и изъятие земельного участка

Нарушителей выявляют в ходе проверок.

С начала 2020 года в Туле прошло 43 проверки состояния земель сельхозназначения, всего в этом году из запланировано более ста.

Если в ходе проверки будет обнаружен земельный участок, заросший деревьями и кустарником, сорной травой, его владелец получит предписание. А материалы проверяющие направят на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

 

Частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ за это предусмотрен штраф на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке.

Забрать землю могут в том случае, если в течение трех и более лет подряд такой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

 
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