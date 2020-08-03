В Туле из автобуса госпитализировали мужчину с ножевым ранением

Как сообщил Myslo очевидец, утром 3 августа из автобуса № 26 с остановки «Московский вокзал» был госпитализирован мужчина с ножевым ранением руки.

Пострадавший сел в автобус на улице Болотова. Из раны на руке у мужчины лилась кровь, и пассажиры в автобусе перетянули ему порез полиэтиленовым пакетом.

Люди, севшие с мужчиной в автобус на одной остановке, рассказали, что этот человек заступился за девушку, которую избивали двое мужчин. В ходе потасовки один из нападавших ударил заступника ножом в руку. ЧП случилось на одной из улиц частного сектора в Мясново.

Пострадавший сообщил, что действительно получил ножевое ранение в ходе конфликта, а сейчас едет в Ваныкинскую больницу. Однако из-за потери крови он начал терять сознание, автобус пришлось остановить и вызвать скорую.

Медики подъехали к автобусу на остановке «Московский вокзал». По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали повреждение артерии.

Обстоятельства происшествия уточняются.