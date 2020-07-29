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В Крапивне со стройплощадки храма украли 600 кг меди
Фото: vk.com/krapivnahram

В Крапивне со стройплощадки храма украли 600 кг меди

На место происшествия выезжал глава областного УМВД Сергей Галкин.

В Щёкинском районе полицейские ищут злоумышленников, укравших стройматериалы, предназначенные для реставрации Свято-Никольского храма в селе Крапивна.

Рано утром в дежурную часть позвонила пожилая женщина и рассказала, что с площадки были украдены четыре катушки меди весом по 150 кг каждая. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские устанавливают сумму причинённого ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Начальник тульского УМВД Сергей Галкин выехал в Крапивну и провёл совещание по вопросам раскрытия этого резонансного преступления. Выработан план дополнительных оперативных мероприятий, их проведение Сергей Галкин взял на личный контроль.

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