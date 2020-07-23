Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В Алексине мотоциклист врезался в автобус
Пострадавший госпитализирован с различными травмами.
Утром 22 июля в Алексине Тульской области произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и автобуса ПАЗ. По предварительной информации, на 1-м километре автодороги Соцгород—Петровский 43-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения и там врезался в автобус под управлением 45-летнего водителя.
«В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима. Важно использовать мотошлем и специальные средства защиты и соблюдать требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств. Следует контролировать дистанцию и боковой интервал, использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
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