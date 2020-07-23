В Алексине мотоциклист врезался в автобус

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Утром 22 июля в Алексине Тульской области произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и автобуса ПАЗ. По предварительной информации, на 1-м километре автодороги Соцгород—Петровский 43-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения и там врезался в автобус под управлением 45-летнего водителя.

«В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.