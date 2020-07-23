В УФСИН составили рейтинг самых популярных книг среди тульских заключенных

Самыми читаемыми книгами оказались произведения великих классиков, большинство из которых являются обязательной частью школьной программы. Многие отметили, что с удовольствием перечитывают произведения Л. Н. Толстого , А. С. Пушкина , Ф. М. Достоевского и заново их переосмысливают. Весьма популярной также является зарубежная художественная литература приключенческого, детективного и фантастического жанров. Это произведения А. Дюма, Т. Драйзера и С. Кинга.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в учреждениях УФСИН запланирован целый комплекс мероприятий для повышения интереса осужденных к чтению литературы, расширения их кругозора и повышения духовно-нравственных ценностей.

В УФСИН созданы библиотеки, которые насчитывают тысячные книжные фонды с произведениями самых разных направлений и жанров. Кроме того, в исправительных колониях организованы литературные кружки, участники которых могут поделиться друг с другом своими мыслями и эмоциями, выразить свое отношение к прочитанному произведению, его героям и их поступкам.