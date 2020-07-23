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Алексей Дюмин вручил сертификат на ремонт здания Следственного управления
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин вручил сертификат на ремонт здания Следственного управления

23 июля губернатор принял участие в заседании коллегии СУ СК РФ по Тульской области.

В заседании также приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов власти, силовых структур.

Алексей Дюмин отметил важную роль сотрудников следственных органов в обеспечении правопорядка.

По итогам первого полугодия 2020 года следственным управлением проделана значительная работа по укреплению законности, защите прав потерпевших, возмещению причиненного им ущерба. Расследован ряд тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих «резонансный характер». В том числе — коррупционной и экономической направленности. Приняты меры для выявления виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Губернатор отметил, что следственное управление направило в суд уголовное дело по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 60 млн рублей при строительстве объекта в рамках госконтракта на территории музея-заповедника «Ясная Поляна». Благодаря межведомственному взаимодействию раскрыто совершенное в двухтысячном году убийство, сопряженное с разбойным нападением.

Глава региона сообщил, что при значительном росте числа уголовных дел, направленных в суд, на четверть сократилось количество дел, расследование которых велось дольше установленного срока. Существенно уменьшилось количество уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование прокурорами и судами.

В результате мер, принятых следователями, возмещен причиненный ущерб на сумму почти 100 млн рублей.

- Вместе с тем есть ряд направлений, которым я прошу уделить особое внимание. Необходимо обеспечить принципиальный подход к расследованию уголовных дел, связанных с нарушением прав несовершеннолетних. Крайне важно добиваться привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях. Также во главе угла должно оставаться раскрытие преступлений коррупционной направленности. И в целом — нужно и дальше делать все для улучшения показателей своей работы, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поздравил сотрудников следственных органов с предстоящим профессиональным праздником, поблагодарил их за непростую работу, пожелав крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Отличившимся представителям следствия Алексей Дюмин вручил региональные награды.

Губернатор также вручил два сертификата на оказание помощи в ремонте здания следственного управления и на приобретение мобильного штаба для выполнения оперативных задач.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Владимир Усов представил доклад по итогам работы за первое полугодие 2020 года. В частности, он отметил, что за прошедший период наблюдалось незначительное снижение общего количества всех зарегистрированных в области преступлений. Их количество составило 6426, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1967 преступлений.

Всего в производстве следователей управления находилось 1127 уголовных дел, из них окончено производством 636 дел, 194 из которых о тяжких и особо тяжких преступлениях, 535 дел направлены прокурору с обвинительным заключением и затем в суды для рассмотрения по существу.

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