В Тульской области мошенник убедил пенсионерку, что она с ним знакома

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В Веневском районе Тульской области полицейские выясняют обстоятельства необычного мошенничества. По словам 84-летней потерпевшей, в подъезде к ней подошел мужчина и начал разговор. В процессе беседы из-за возраста и плохого освещения женщина решила, что общается со знакомым. Злоумышленник подтвердил ее предположение и попросил в долг 5 тысяч рублей. Получив деньги, преступник скрылся.

– Спустя несколько дней она рассказала родственникам об одолженной сумме, которую никак не возвращают. Как оказалось, никто из знакомых не брал денег у пенсионерки в долг, а она оказалась жертвой обмана. Потерпевшая обратилась в полицию. В отделе МВД принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленника, – сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Стоит отметить, что настоящий знакомый в тот день был в другом месте и смог подтвердить свое алиби полицейским.