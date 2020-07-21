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В Богородицке мужчина погиб при чистке канализации
Фото СУ СК РФ по Тульской области

В Богородицке мужчина погиб при чистке канализации

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как стало известно Myslo, днем 20 июля в Богородицке Тульской области произошел нечастный случай. На ул. Вязовской после падения в канализационный колодец погиб 64-летний мужчина.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, непосредственно перед трагедией пострадавший чистил колодец. Предполагается, что мужчина потерял сознание и упал в него.
 
«20 июля обнаружено тело 64-летнего мужчины в ассенизаторском колодце, расположенном на приусадебном участке пострадавшего в городе Богородицке Тульской области. По предварительным данным, мужчина при осмотре колодца, упал вниз и задохнулся токсичными газами», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:12 0
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