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Тульские полицейские ловят нарушителей масочного режима в магазинах, ТЦ и маршрутках
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские ловят нарушителей масочного режима в магазинах, ТЦ и маршрутках

За выходные дни в Тульской области за указанное нарушение составлено 43 административных протокола.

В Тульской области полицейские выявляют нарушителей масочного режима. Напомним, ношение масок обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, остановочных павильонах.

— Сотрудники полиции обращают внимание на недопустимость нахождения в вышеуказанных местах без средств индивидуальной защиты и напоминают гражданам об ответственности в виде штрафа за несоблюдение установленных норм, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Только за минувшие выходные в регионе за указанное нарушение составлено 43 административных протокола. Напомним, штраф за это можно получить от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.

Сюжет: Коронавирус
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