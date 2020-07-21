Тульские полицейские ловят нарушителей масочного режима в магазинах, ТЦ и маршрутках

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области полицейские выявляют нарушителей масочного режима. Напомним, ношение масок обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, остановочных павильонах.

— Сотрудники полиции обращают внимание на недопустимость нахождения в вышеуказанных местах без средств индивидуальной защиты и напоминают гражданам об ответственности в виде штрафа за несоблюдение установленных норм, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Только за минувшие выходные в регионе за указанное нарушение составлено 43 административных протокола. Напомним, штраф за это можно получить от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.