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В Щекинском районе завалился набок микроавтобус

В Щекинском районе завалился набок микроавтобус

Пострадал водитель транспортного средства.

Поздно вечером 16 июля на 36-м километре подъезда к Туле (Щекинский район) попал в ДТП Ford Transit. По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что водитель не справился с управлением. Микроавтобус съехал на правую обочину, где врезался в опоры путепровода, после чего завалился набок.
 
Водитель получил различные травмы и был отпущен домой после оказания медицинской помощи.
 
«Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!» — напоминают в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:41 0
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