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В Тульской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса

В Тульской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 7796 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

39 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 681 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода.

За всё время эпидемии в стране выздоровели после коронавируса 539 373 пациента. 
 
Сюжет: Коронавирус
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