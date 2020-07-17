В Тульской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса
За весь период COVID-19 заболели 7796 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
39 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 681 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода.