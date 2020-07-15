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В Щекинском районе Logan улетел в кювет
Фото ГИБДД.

В Щекинском районе Logan улетел в кювет

ДТП произошло 14 июля в 20.30 на 35-м километре автодороги «Подъезд к городу Туле», Щекинского района.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen Polo,  выполняя разворот, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении Renault Logan под управлением 21-летнего молодого человека. Logan от удара улетел в кювет.
 
 
В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка Renault. Женщина получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
 
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