В Щекинском районе Logan улетел в кювет

Фото ГИБДД.

ДТП произошло 14 июля в 20.30 на 35-м километре автодороги «Подъезд к городу Туле», Щекинского района.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительной информации, 49-летний водитель Volkswagen Polo, выполняя разворот, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении Renault Logan под управлением 21-летнего молодого человека. Logan от удара улетел в кювет.

В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка Renault. Женщина получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.