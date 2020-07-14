Проверь свою УК: новый рейтинг управляющих компаний Тульской области за II квартал 2020 года

По его словам, в рейтинг вошли 183 управляющие организации. Традиционно все УК поделены на три зоны — «зеленую», «желтую» и «красную». В «зеленой» представлены 47 компаний (в первом рейтинге было 51), в «желтой» — 90 (было 105 компаний), в «красной» — 39 (было 26 компаний).

Лидерами рынка стали три УК: «ЖСО» (в управлении 70 домов в Туле и поселке Славный), «Оружейная слобода» (30 домов в управлении в Туле) и МУП ГКС из Ефремова (200 домов в управлении).

Рейтинг составлялся по 14 критериям, из которых 5 были ключевыми. По словам Леонида Ивченко, все они были связаны с функционированием компаний в период пандемии:

количество заявок от жителей в Единую диспетчерскую систему ГЖИ, а также качество и сроки их исполнения,

нарушения требований Роспотребнадзора в части дезинфекции и обработки мест общего пользования жилого фонда,

уровень взаимодействия компании с ГЖИ,

количество подтвержденных случаев невыполнения требований по дезинфекции,

нарушения в части уборки мест общего пользования.

Согласно требованиям Роспотребнадзора и рекомендациям ГЖИ, управляющие компании должны проводить профилактическую дезинфекцию мест общего пользования, контактных поверхностей два раза в неделю. Для материальной поддержки УК правительство Тульской области безвозмездно с мая 2020 года выделило на эти цели более 28 т гипохлорита натрия.

- За период действия ограничительных мер УК региона получили более 440 предписаний о полной обработке подъездов там, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Причем такую обработку УК проводили в течение 14 дней с момента получения предписания. Они все были выполнены, — заявил начальник ГЖИ.

По его словам, инспекторы также выходили с проверками на жилой фонд — обследованы 1794 дома на предмет уборки и дезинфекции мест общего пользования. Составлено 15 протоколов об административной ответственности.

Отметим, что 13 июля на оперативном совещании губернатор Тульской области подчеркнул, что рейтинг должен отражать прежде всего системную работу компаний по обслуживанию жилого сектора. И если какая-либо УК по критерию обработки жилого фонда от инфекции занимает лидирующие позиции, но не выполняет свое основное предназначение по содержанию жилья, на нее много жалоб от жителей, такая компания не должна быть в лидерах рейтинга.

Леонид Ивченко пояснил, что при составлении рейтинга также учитывались общее количество обращений граждан в ГЖИ, на горячую линию губернатора и прокуратуру, качество раскрытия информации в системе ГИС ГЖК, проведение электронного голосования при проведении общих собраний жителей, задолженности УК перед ресурсоснабжающими организациями.

- По поручению Алексея Дюмина в Тульской области учреждены гранты для поощрения и мотивации управляющих компаний. Средства выделены из бюджета области. За 1 место УК может получить 400 тысяч рублей, за 2 место — 250 тысяч рублей, за 3 место — 150 тысяч рублей, — пояснил Леонид Ивченко. — Эти средства управляющая компания сможет потратить на улучшение своей материальной базы и закупку необходимого оборудования для обслуживания жилого фонда.