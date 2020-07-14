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В Туле на улице Металлургов сбили мотоциклиста

В Туле на улице Металлургов сбили мотоциклиста

ДТП случилось утром 14 июля напротив супермаркета «Спар».

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 14 июля на улице Металлургов в Туле, напротив дома № 90, столкнулись автомобиль Renault Megane и мотоцикл Kawasaki.

По предварительным данным, легковушка выезжала с прилегающей территории от супермаркета, а мотоциклист двигался прямо по ул. Металлургов по направлению к центру города.

В результате ДТП 33-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

На момент публикации новости на улице Металлургов наблюдается затруднение движения.

UPD в 12.30 — официальная информация от ГИБДД:

«В 7.50 на улице Металлургов, молодой человек 1996 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane, по предварительной информации, совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki VN750 под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы и был госпитализирован».

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ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 1
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 2
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 3
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 4
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 5
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 6
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 7
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 8
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 9
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 10
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 11
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 12
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 13
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 14
ДТП на ул. Металлургов, 14.07.20, Фото: 15
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Фотограф: Сергей Стариков
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