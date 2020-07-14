В Туле на улице Металлургов сбили мотоциклиста

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 14 июля на улице Металлургов в Туле, напротив дома № 90, столкнулись автомобиль Renault Megane и мотоцикл Kawasaki.

По предварительным данным, легковушка выезжала с прилегающей территории от супермаркета, а мотоциклист двигался прямо по ул. Металлургов по направлению к центру города.

В результате ДТП 33-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

На момент публикации новости на улице Металлургов наблюдается затруднение движения.

UPD в 12.30 — официальная информация от ГИБДД:

«В 7.50 на улице Металлургов, молодой человек 1996 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane, по предварительной информации, совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki VN750 под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы и был госпитализирован».