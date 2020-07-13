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Тяга к чужим деньгам привела тулячку-меломанку в колонию
Женщина украла с банковской карты своего приятеля 8000 рублей.
Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор 31-летней безработной местной жительнице. Она признана виновной в краже, совершенной с банковского счета.
Установлено, что 4 марта женщина, находясь в гостях у своего приятеля, под предлогом прослушивания музыки взяла его телефон и через мобильное приложение перевела на свою банковскую карту 8000 рублей.
Суд учел мнение прокурора о виновности фигурантки и назначил ей наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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