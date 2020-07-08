новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропала 64-летняя женщина

В Тульской области пропала 64-летняя женщина

6 июля она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 64-летней жительницы поселка Петелино. 6 июля женщина ушла в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
 
Приметы: рост 164 см, телосложение полное, глаза серые, волосы русые, с проседью.
 
Предположительно, была одета в серую кофту, черные штаны, зелёный или синий халат. С собой было белое ведро и черный пакет.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
розыскпоиски
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Студия раннего плавания «АкваБэби»: забота о здоровье ребенка, доступные цены и безопасность
Студия раннего плавания «АкваБэби»: забота о здоровье ребенка, доступные цены и безопасность
Торгово-развлекательный центр «Макси» в Туле открыт!
Торгово-развлекательный центр «Макси» в Туле открыт!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.