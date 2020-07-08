В Тульской области пропала 64-летняя женщина

6 июля она ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 64-летней жительницы поселка Петелино. 6 июля женщина ушла в неизвестном направлении, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 см, телосложение полное, глаза серые, волосы русые, с проседью.

Предположительно, была одета в серую кофту, черные штаны, зелёный или синий халат. С собой было белое ведро и черный пакет.