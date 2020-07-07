В Платоновском пруду водолазы искали утопленника

О трупе в воде сообщил один из рыбаков.

Днем 7 июля в экстренные службы поступила информация, что в пруду Платоновского парка в Туле якобы утонул человек. По предварительной информации, об этом сообщил один из рыбаков.

На место сразу же выдвинулись полиция и водолазы областной поисково-спасательной службы. Специалисты около полутора часов проверяли указанный рыбаком квадрат, однако найти тело не удалось.

Также стоит отметить, что на берегу нет оставленной одежды. Водолазы и полиция допускают, что рыбаку могло что-то показаться. Тем не менее не исключается, что в ближайшее время поиски еще раз будут проведены.