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В Платоновском пруду водолазы искали утопленника

В Платоновском пруду водолазы искали утопленника

О трупе в воде сообщил один из рыбаков.

Днем 7 июля в экстренные службы поступила информация, что в пруду Платоновского парка в Туле якобы утонул человек. По предварительной информации, об этом сообщил один из рыбаков.

На место сразу же выдвинулись полиция и водолазы областной поисково-спасательной службы. Специалисты около полутора часов проверяли указанный рыбаком квадрат, однако найти тело не удалось.

Также стоит отметить, что на берегу нет оставленной одежды. Водолазы и полиция допускают, что рыбаку могло что-то показаться. Тем не менее не исключается, что в ближайшее время поиски еще раз будут проведены.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:38 +7
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